台灣青年冬令營活動在京舉辦

活動現場 中評社北京2月27日電／“體驗冬奧文化 綻放青春風采”台灣青年冬令營活動於2月25日至3月1日在京舉辦。本次活動由首都體育學院（北京國際奧林匹克學院）主辦，來自台灣海峽兩岸公共事務協會、新北市創新創業協會的26名青年代表參加。首都體育學院副校長左偉在開班式上致辭，對參加冬令營的全體營員表示熱烈歡迎，希望通過沉浸式體驗，感受北京作為“雙奧之城”的風采魅力，學校將利用豐富的資源優勢為兩岸的體育交流搭建起友誼的橋梁。



冬令營以傳遞冬奧精神為主線，精心打造了冰雪運動體驗、奧運場館參訪、奧運精神宣講等相關課程，讓台灣青年們在學習冬季體育項目的同時，也對冰雪運動有了更直觀的感受。活動特邀短道速滑世界杯冠軍隋寶庫、高山滑雪國家隊跨界跨項隊教練張強為營員實地授課，讓營員們學習熱情高漲。為增加兩岸青年互動，增進感情交流，5位大學生志願者與台青共同參與活動。來自台灣政治大學的林峻賢激動地表示，這是自己第一次體驗滑冰和滑雪，第一次看到專業的冰場和雪場，沒想到還能與世界冠軍一起滑冰，這樣的活動真的非常令人難忘。營員們還將走進北京民族文化宮，觀看鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展，親身體驗博大精深的中華優秀傳統文化。