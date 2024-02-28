統派二二八座談：台灣的唯一出路是什麼？

統盟黨舉辦228事件座談會。（統盟黨提供） 中評社台北2月28日電（記者 張嘉文）統一聯盟黨27日舉辦“‘二二八′座談會”，統盟黨主席戚嘉林表示，兩岸關係不可“二二八”化，近來的金廈水域事件宛如“二二八”事件的萌芽階段，二者都是起因意外事件、都是在反華仇中的政治氛圍下釀成大案，都是在本土力量局部優勢下的冷血作為。



戚嘉林強調，為了避免兩岸關係“二二八”化，應主動承認一個中國原則的“九二共識”，開誠佈公的與大陸談判，進入統一進程。在進程中，我們可要求以五年為期，甚至十年為期，探索有尊嚴的統一方式，從而化解大陸對我們的疑慮，化解大陸民意對我們的仇視，建立兩岸政治互信。



這場座談會在台大校友會館舉辦，由統盟黨第一副主席李尚賢主持，包括戚嘉林、兩岸和平發展論壇召集人吳榮元、《觀察》雜誌發行人紀欣、台灣抗日親屬協進會前會長蕭開平、新黨台北市議員侯漢廷等人主講。



吳榮元在會中指出，距今已近80年的“二二八”事件，對台灣社會政治發展影響深遠的程度，可說是台灣現代史上的重大歷史事件。而台灣史包含在中國史上，更因尚未完成台灣的統一問題，在反獨促統的鬥爭中必須堅持不懈，正視“台獨”將“二二八”事件扭曲為“台獨”運動根源的謬論，進行撥亂反正伸張歷史正義的鬥爭。

