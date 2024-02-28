把握服務業高水平開放著力點

中評社北京2月28日電／服務業是國際經貿合作的重要領域，也是中國構建新發展格局、推進新一輪高水平對外開放的重點領域。中央經濟工作會議對擴大高水平對外開放作出部署，要求“拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口”“放寬電信、醫療等服務業市場准入”等。這為進一步推進服務業擴大開放指明了方向，也對更好對標國際高標準經貿規則、推進高水平制度型開放提出了更高要求。



全球服務業開放大勢所趨



經濟日報發表商務部國際貿易經濟合作研究院現代供應鏈研究所所長、研究員林夢文章表示，近年來，受全球保護主義抬頭、地緣政治摩擦不斷、新冠疫情等因素影響，全球產業鏈供應鏈格局加速調整，製造業成為各國競爭的焦點，但全球服務業開放發展的大勢也日益凸顯，服務業開放與合作持續深化，並成為國際經貿規則重構的重點領域。



全球外商直接投資持續流向服務業。2020年以來，世界經濟增長不確定性加大，跨國企業投資更為謹慎，投資輕資產化趨勢明顯，服務業吸收外商直接投資金額和占比明顯上升。2019年至2022年，全球服務業吸收外商直接投資金額從不足7000億美元上升至1萬億美元以上，占全球外商直接投資比重從49.2%上升至58.4%，達到歷史新高。



全球服務貿易自由化水平不斷提升。近年來，新興市場和發展中國家通過放寬外資股比限制、放鬆外資審查要求等措施，有效提高了服務業開放水平。根據經濟合作與發展組織(OECD)的服務貿易限制指數(STRI)，近年來全球服務貿易限制指數平均值有所波動。其中非OECD國家服務貿易限制指數下降幅度明顯超過平均值，與OECD國家的差距不斷縮小。全球服務貿易自由化水平整體上持續提升。



服務業成為國際經貿規則重構的重點領域。隨著數字全球化和全球貿易服務化發展，服務貿易在雙邊、區域貿易投資談判中的比重逐漸提升，高標準、廣覆蓋、邊境後的服務貿易規則在區域自貿協定中逐步增多。2020年以來，世界貿易組織共收到38個服務業區域貿易協定通知，占新增區域貿易協定通知總數的近50%，其中2020年、2022年涉及服務業的區域貿易協定通知數量還高於涉及貨物的區域貿易協定通知數量。在重點服務領域，國際經貿規則普遍採用負面清單方式，在放寬投資市場准入、擴大非歧視待遇的覆蓋範圍、放鬆監管等多個方面有所突破。



中國服務業開放縱深推進



文章介紹，近年來，中國持續縮減外資准入限制措施，增加服務業領域的鼓勵類條目數，不斷擴大服務業開放領域和範圍。同時，中國依托自貿試驗區、海南自由貿易港、國家服務業擴大開放綜合試點示範、服務貿易創新發展試點等，開展先行探索。其中，國家服務業擴大開放綜合試點示範在科技、電信、文旅、金融等13個行業領域，已累計推出試點舉措1300餘項，向全國復制推廣了9批180多項創新成果，對全國服務業開放發揮了重要的引領帶動作用。進一步推動服務業擴大開放，還需在以下四個方面發力。



一是開放廣度需進一步拓寬。根據經濟合作與發展組織(OECD)開展的相關調查，中國製造業開放程度與發達經濟體基本處於同一水平，而服務業開放程度普遍低於發達經濟體，與一些新興經濟體相比也有一定差距。調查還顯示，中國在增值電信、醫療健康等服務業領域開放進程較為滯後，與全球服務貿易和投資合作發展形勢尚不適應，服務業開放的廣度還需進一步拓寬。



二是開放深度需進一步拓展。從中國服務業開放程度來看，對服務業外商投資企業的經營模式、牌照、業務範圍、經營條件、業務許可等邊境後措施有待進一步開放，對服務業標準、職業資質互認等方面的改革仍需進一步深化。例如，金融業相關限制措施目前已經清零，但仍存在外資金融機構經營範圍受限、批覆周期長等難點，需要採取務實有效措施推動更深層次開放。

