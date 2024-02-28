提升收入，讓居民更有底氣消費

中評社北京2月28日電／2023年中國經濟“成績單”顯示，全年國內生產總值（GDP）同比增長5.2%。其中，消費較快恢復，全年社會消費品零售總額同比增長7.2%（2022年下降0.2%），消費對經濟增長貢獻率達82.5%。



春節期間消費表現同樣亮眼，城鄉居民出游意願高漲、春節檔電影票房和人次破紀錄。



環球時報發表北京師範大學一帶一路學院研究員萬喆文章表示，從歷史上看，多數經濟體發展到一定階段後，消費會成為長期驅動經濟增長的重要內生動能。美國居民消費率（居民消費支出占GDP比重）在過去50年間由60%左右穩步提升至68%上方，居民消費對經濟增長的貢獻率在過去20年的均值超過70%；歐元區、英國、日本的居民消費率也均超過50%。



黨的十八大以來，中國經濟結構轉型調整深入推進，脫貧攻堅戰取得全面勝利，居民消費率相應改善，但受疫情影響，中國消費動能在一段時期有所放緩。2023年是疫後第一年，消費有序恢復，但居民消費率仍可進一步提高。



文章指出，影響消費的因素多種多樣，收入是其中重要的一環。儘管2023年居民收入繼續增加，全年全國居民人均可支配收入同比名義增長6.3%。但在 2001 到 2020 的20年間，中國居民收入占比平均61%，美國76%；中國居民消費傾向是63%，而美國是92%。



營造更好的消費環境、製造更有趣的消費議題、創造更新的消費供給，這些都很重要，但提升國民收入以及預期可得的穩定性是最為關鍵的。



從目前看，一方面，疫情3年必然帶來“疤痕”和“疤痕效應”，一些企業和個人的經濟狀況需要時間重新啟動激活；另一方面，疫後第一年全球都處於較高的不確定性中，美聯儲激進加息、地緣政治衝突不斷等都給疫後經濟恢復帶來一定衝擊。居民儲蓄率增加，對消費的觀望態度加強。



基於此，提升消費需更加重視提升國民收入。消費對於宏觀經濟有重要影響，消費意願如果收縮，則意味著宏觀經濟形勢可能要面臨整體收縮態勢，社會整體流動性面臨下降風險，從而帶來收入下降、消費萎縮的惡性循環。因此，在經濟逆周期調節中，創造更加寬鬆的貨幣、財政環境至關重要。由於抗疫得力，中國在疫情期間財政貨幣政策都比較克制，留出了未來空間。當前，在經濟恢復階段，實際利率仍高，財政收支偏緊，未來有望發力，為宏觀環境給出更加寬鬆的空間。



此外，收入與就業緊密相關。3年疫情對於一般企業影響較大，疫後更加需要包容、寬鬆的政策環境，慎出收縮性政策，對各種行業產業加大支持力度，在減稅降費的基礎上謹慎處罰，行政之手不越界，切實保證法治化為市場化保駕護航，讓市場的回歸市場，在不斷優化營商環境的基礎上讓經營主體“休養生息”。市場動力不竭，經濟活力源源不斷迸發，居民收入才能提高，消費才能提升，經濟也會更好。



文章強調，優化營商環境和優化消費環境是一體兩面，其中最重要的就是政府服務型職能的轉變。我們能夠看到，尤其是接觸性消費，比如淄博、哈爾濱等部分城市文旅消費活力的激發，與當地的供給優化是相關的，從中也可以看出地方政府和相關部門在經濟恢復、消費提升、供給保障等方面做出了很大的努力，對消費以及經濟增長的支持力度加大。進而言之，如果將“提升消費”的概念轉變為“提升收入”，將“刺激消費”變為“吸引消費”，將優化“消費環境”轉成“優化營商環境”，既不違背提升消費的初衷，而且能夠更好地從根本上實現目標。



當然，收入分配一直是經濟學研究關注的核心領域。英國政治經濟學家大衛•李嘉圖認為，“確立收入分配的法則是政治經濟學的主要問題”。當此時刻，應加快收入分配方面的各項改革，提高居民收入占國民收入的比重，增加居民的經常轉移收入，進一步健全養老、社會保障、公共服務等，讓居民名義收入增加的同時降低後顧之憂，更有能力、底氣以及意願消費。



