更好發揮消費主引擎作用

中評社北京2月28日電／隨著春節假期落下帷幕，消費數據陸續公布。2024年春節檔電影票房達80.16億元，同比增長18.5%；餐飲、住宿、旅遊、零售、影視娛樂等線上消費額同比大幅增長。特別是國內旅遊出游4.74億人次，同比增長34.3%，出游總花費同比增長47.3%。除夕至正月初八，網聯清算公司和中國銀聯處理的全行業網絡支付交易持續增長，日均交易額達1.25萬億元，同比增長8%。美團數據顯示，春節期間日均消費規模同比增長36%，較2019年增長超155%。春節消費數據搶眼，表明居民消費心態逐步回暖，龍年經濟增長正迎來“開門紅”。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院經濟體制與管理研究所研究員王琛偉、中國科學院大學經濟與管理學院博士後吳昺兵文章表示，消費已經成為暢通經濟循環、夯實經濟基本盤、帶動經濟持續增長的主引擎，對於加快構建新發展格局、增強經濟發展活力和韌性、增進民生福祉具有重要戰略意義。2023年以來，伴隨疫情平穩轉段和經濟快速恢復，各部門各地區積極落實提振消費政策舉措，消費市場呈現蓬勃態勢，城鄉消費同步增長，新場景新模式發展持續向好。中國2023年社會消費品零售總額達47.1萬億元，同比增長7.2%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率高達82.5%。但也要看到，產品和服務有效供給不足、供給質量不高等問題仍未從根本解決，消費鏈條上的堵點痛點仍未完全消除，消費意願不夠強、消費環境不夠優、消費安全性不夠高等因素仍在制約消費持續擴大。



文章指出，擴大消費，重點要在增強居民消費能力、改善消費條件、創新消費場景等方面下功夫，充分挖掘中國超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力，更好滿足人民群眾對高品質生活的需要。應緊扣經濟高質量發展要求，順應居民消費提質升級趨勢，依靠改革創新破除體制機制障礙，全面營造良好消費環境，多措並舉促進居民收入穩定增長，不斷提升居民消費能力，從供需兩端發力引導居民持續擴大消費。



形成消費和投資相互促進的良性循環。擴大消費的關鍵在於增加居民可支配收入，可支配收入的提升又離不開有效投資和經濟增長。反過來看，消費能力的培育與釋放也能為有效投資和經濟增長護航，二者相輔相成。一方面，加快發展生產性服務業，培育消費新場景，增強消費多樣性，提升消費體驗感。強化重點領域消費刺激，推動相關供給迭代升級。另一方面，推動穩消費與促投資雙向發力。穩定房地產市場，創新保障房供給舉措。增強人力資本投資與擴消費之間的黏性，適當提高在校生、科研人員群體等生活補助，在激發特定群體消費活力的同時，為人力資本培育提供更多支持。



多措並舉穩定重點消費領域。在重點消費領域適度發力，是撬動內需市場、優化需求結構、釋放消費潛力的重要支點。以“房住不炒”為前提，通過定向釋放流動性、提供政府補貼等方式鼓勵房地產企業合理開發、有效盤活存量，擴大保障性住房供給；增強稅收調節、低息貸款等政策的靈活度與有效性，更好滿足改善性住房需求。實施以舊換新，優化消費信貸，配套稅收減免，適度發放消費券，提振大宗商品消費。推動優質養老、醫療、育兒、職業教育等資源下沉，發展銀發經濟、特色文旅，均衡資源分布，彌合城鄉基本公共服務差距。創新“傳統場所+新型服務”業態，升級傳統消費場景，以數字消費、綠色消費、智能消費、國貨“潮品”等為發力點，培育壯大新型消費。







