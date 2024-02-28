扩大制度型开放促航运业发展

中評社北京2月28日電／航运是中国联系世界的重要纽带，航运业是关系国家安全和国际地位的战略性产业。新发展阶段，推动高水平对外开放是航运繁荣发展的重要动力。中央经济工作会议将扩大高水平对外开放作为扎实做好经济工作的一个重要著力点，提出“必须坚持依靠改革开放增強发展內生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放”。这为促进我国航运业更好发展指明了方向。



经济強国必定是海洋強国、航运強国。现代航运服务业是加快建设交通強国、海洋強国的重要组成部分。我国高度重视现代航运服务业发展，推动其在更大范围、更宽领域、更深层次扩大开放，深度参与国际分工合作，鼓励相关机构在全球范围內配置资源、开拓市场、加強协同，全面提升我国现代航运服务业的国际影响力。2023年，全国造船完工量4232万载重吨，新接订单量7120万载重吨。同时也要看到，我国在国际海事规则制定方面的话语权和影响力还有待提高，海事治理体系和治理能力现代化水平仍需提升，与国际接轨的现代航运服务体系尚待完善。随著国內外环境发生深刻复杂变化，全球标准和规则制定方面的竞争将日趋激烈。面对挑战，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，以制度型开放推进航运业高质量发展，不仅是构建新发展格局的关键举措，也是深入参与全球治理的必然选择。



一是推动规则对接，顺应脱碳趋势。作为全球贸易的关键纽带，航运业对于推动世界经贸发展及稳定供应链具有不可替代的作用。同时，全球航运业面临绿色转型，脱碳进程必然会对国际航运相关规则产生重大影响。需深入理解碳减排趋势对航运业发展的长期影响，以实现“双碳”目标为驱动，结合现有产业优势，通过资源整合、深度共享以及创新合作增強国际竞争力。可考虑率先创设航运领域的碳排放权交易市场，並探索通过增值国际航运服务和数据交易塑造中国品牌影响力。



二是推动规制协调，全面接轨国际惯例。积极开展航运领域的立法研究，针对国际船舶管理行业的税收、外汇收支、通关等服务需求制定相应的法律法规。可考虑创新航运金融模式，出台激励金融创新的措施。同时，积极探索前沿议题，完善航运领域的融资租赁配套服务，帮助航运企业更好地控制风险。



三是推动管理提升，打造一流营商环境。我国港口规模大、运行高效且服务卓越。港口之间需加強合作，优化航运空间布局，全面提升供应链辐射能级和韧性強度，构建更为安全的全球供应链。



四是推动标准制定，加快航运数字化转型。新冠疫情加速了国际航运业的数字化进程，船舶和货物24小时不停移动使得电子提单、远程验船以及船岸交互等被快速应用，我国航运数字化发展面临新形势新机会。对此，要加強顶层设计，积极培育並建立有助于智能船舶发展的产业联盟，鼓励航运领域大型企业建设开放中心，推动整个产业链的聚合与发展。同时，应強化知识产权保护，採取引进与培养並重的策略培育航运人才，积极吸引国际知名航运服务企业、国际航运组织和功能性航运机构，提升全球航运资源的配置能力。



来源：经济日报 作者：李晨璇、庄炜



