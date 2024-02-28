進一步完善個人養老金制度

中評社北京2月28日電／個人養老金制度試點已一年有餘，它在促進個人養老金供需平衡、保障居民養老需求等方面發揮了重要作用。下一步將推進個人養老金制度全面實施，進一步優化制度設計，破解個人養老金制度的發展瓶頸。



人力資源和社會保障部日前宣布，在36個城市及地區先行實施的個人養老金制度，目前運行平穩，先行工作取得積極成效。下一步將推進個人養老金制度全面實施。



個人養老金制度試點已一年有餘，在改變當前我國養老體系第一支柱“一家獨大”局面、促進個人養老金供需平衡、保障居民養老需求等方面發揮了重要作用。



從個人角度來看，個人所得稅繳納者可以獲得稅收優惠。一方面，我國個人所得稅實行累進稅率，向個人養老金賬戶繳費12000元，在綜合所得或經營所得中據實扣除，可縮小所得稅稅基，降低所得稅稅率。另一方面，投資收益不徵稅，領取的個人養老金不並入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，這也是個人所得稅最低邊際稅率。



從金融機構角度看，相關銀行和其他金融機構可以獲益。參與者允許購買儲蓄存款、理財、商業養老保險、公募基金等金融產品，相關銀行和金融機構可得到一筆長期且穩定的存款，有利於其投資經營。



對金融市場來說，個人養老金賬戶資金一般退休後才能提取，等於市場上有一筆長期穩定資金，市場波動也會相應減緩。



當然，個人養老金制度還存在一些需要完善的地方。比如，中低收入者參與積極性較低。我國個人所得稅起徵點為5000元，收入較低的職工不需要繳納個人所得稅，也缺少投資個人養老金的積極性。同時，個人養老金投資收益不夠理想。一段時間以來，資本市場波動導致個人養老金公募基金產品投資收益虧損，對剛剛試點的個人養老金制度及其參與者來說，無疑具有一定負面影響。



推進個人養老金制度全面實施，還要進一步優化制度設計，破解個人養老金制度的發展瓶頸。一是提高基本養老體系中個人賬戶資金回報率，增強繳費積極性。目前，我國個人賬戶資金回報率不高，可以考慮為個人賬戶設定最低利率，同時盡可能將個人賬戶資金投向收益較高風險較低的項目。二是做實個人賬戶。人口老齡化背景下，一些國家的年輕人缺乏向現收現付的社會統籌賬戶繳費的積極性，於是這些國家政府就把社會統籌賬戶變成個人賬戶，給年輕人記賬，保證將來還本付息，我們可以借鑒這種做法做實個人賬戶，將資金實際管理和使用起來，以增加個人權益保障，加強對社會風險的分擔，提升養老保險制度的可持續性和穩定性。



來源：經濟日報 作者：林雙林（北京大學匯豐商學院教授、北京大學中國公共財政研究中心名譽主任)



