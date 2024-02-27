日自公兩黨基本放棄本月內就戰機出口達成共識

中評社香港2月27日電／日本自民、公明兩黨圍繞包括下一代戰機在內的國際共同開發防衛裝備品向第三方國家出口事宜，基本決定放棄政府所要求的在本月內達成執政黨共識。公明黨方面認為政府就向第三國出口的必要理由等說明不夠充分，堅持謹慎態度，並判斷有必要繼續開展政務調查會長之間的磋商。共同社稱多名相關人士27日透露了上述消息。



日本政府以3月以後將與共同開發下一代戰機的英國、意大利全面展開磋商為由，要求執政黨2月底前得出結論。自民黨和公明黨政調會長渡海紀三朗和高木陽介21日就出口事宜舉行首次磋商，同意力爭本月內談妥。



不過，公明黨主張對日本安全保障方面的意義等尚未得到國民的理解，與認為有必要向第三國出口的自民黨分歧難消。兩黨的政調會長28日將再次舉行磋商，但公明黨幹部稱“本月內談妥不可能”。自民黨力爭在3月內達成一致。



考慮到3月將開始在參院預算委員會審議2024年度預算案，公明黨黨首山口那津男在27日的記者會上表示：“在國會討論並謀求國民的理解是重要的機會。希望首相岸田文雄用好這個機會。”



防衛相木原稔在記者會上強調將細緻說明出口的必要性，指出“迎來非常重要的局面”，示意關注執政黨磋商的進展。