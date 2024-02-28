中評關注：韓國瑜會成賴清德的煞車皮？

對於“民主基金會”董事長位置，吳思瑤（左）提到依照慣例由韓國瑜出任。此說法很可能代表賴清德意志。（中評社 資料照） 中評社台北2月28日電（記者 黃筱筠）最近一再傳出因為民進黨不滿“立法院長”韓國瑜兩岸立場，很可能在“台灣民主基金會”改選時，以民進黨掌握多數董事，讓韓國瑜無法擔任董事長。這個消息傳聞了幾天之後，在民進黨“立法院”黨團幹事長、親近賴清德“立委”吳思瑤提出說明會依照慣例。吳的說法是否代表賴的意志，而賴不扯韓國瑜後腿，是否也是擔心“民主基金會”未來立場難以控制，至少韓擔任董事長能幫忙踩煞車，若出什麼錯，也是韓自己承擔，對賴來說還能減緩兩岸直接衝擊。



“台灣民主基金會”為“外交部”所創，從2003的第一屆即循例由“立法院長”擔任董事長，但組織章程確實沒有明文規定如此。若民進黨在3月董事改選之後，握有多數董事席次，想要改變“立法院長”兼任董事長的慣例，不是不可能。但吳思瑤昨天出面的說法，與前一天黨團記者會“立委”洪申翰說法有點差距。雖洪最後仍說會依照規定，但也留下伏筆說有公民團體，對韓擔任董事長有意見。當時一旁就坐著吳思瑤，但吳並未反駁洪申翰的說法。



因此，外界更認為民進黨很可能阻撓韓國瑜擔任“民主基金會”董事長，不只是國民黨對此不滿，甚至連社會輿論都沒有站在民進黨這一邊。現在是“民主基金會”董事、前國民黨“立委”陳以信更點出，不讓韓國瑜擔任董事長，有三大錯誤，包括：違反章程精神違；違反基金會慣例；讓台灣民主掃地等。



這三大錯誤很可能碰觸的民進黨痛處，尤其賴清德對於法制、規定、民主等規範非常在意，若要破壞以往的規定、章程，只為了“喬掉”一個不被民進黨喜歡的人，這對賴來說很可能不會這樣做。



隔一天吳思瑤就出面駁斥說，“是誰說韓國瑜無法接任‘民主基金會’的董事長？”她更說，韓國瑜既然是現任“立法院長”，他來出任是依慣例，也是過去長久以來的作為。吳思瑤有黨團職務又是親賴人馬，吳的說法似乎透露韓國瑜出任“民主基金會”擔任董事長，應是沒有問題。



“民主基金會”過去以從事國際交流為主，韓國瑜若出任董事長也不可能只專注在兩岸事務，且賴清德520上任之後，兩岸關係一定是越來越緊張，兩岸要交流更是難上加難，“民主基金會”若能另外扮演兩岸交流的角色，且批評聲浪讓韓國瑜承擔，對賴清德、民進黨來說也不見得是壞事，且未來民進黨還是掌握基金會多數董事席次，要控制韓國瑜在基金會運作也不是難事，若韓真的以此基金會頻繁進行兩岸交流事務，民進黨又怎會放過此批評韓的機會。



以目前狀況綜合評估，民進黨沒必要為了一個基金會董事長位置，背上違反民主程序的罵名。