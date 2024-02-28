中評關注：召委選舉藍禮讓白　兩大利兩小弊

國民黨團總召傅崐萁對於禮讓一席召委給白營持正面態度。（中評社資料照） 中評社台北2月28日電（記者 張嘉文）“立法院”將在29日進行8個常設委員會的召委選舉，中國國民黨是否禮讓台灣民眾黨一席，引來藍營各方激烈討論，不少藍委都感受到來自基層的反彈壓力，讓此事目前充滿變數，最終會如何發展尚未有定論。但綜觀局勢，藍禮讓白可能會有兩大利、兩小弊的效應，如何評估應對，端看藍營人士的最終決定。



兩大利處的部分，一個當然是透過這次的善意禮讓，是有機會換得接下來“立法院”內藍白合作實質過半，未來在推動法案上一加一大於二的效應。畢竟現在的國民黨“立委”席次加上無黨2席為54席，但扣掉“院長、副院長”2席後，實質上面對民進黨的51席並不能討到便宜，無法一甩過去八年被民進黨人數優勢輾壓的頹勢。



國民黨首要目標推動的“國會”改革法案、陽光法案和“國會”聽證權等等，民進黨不見得會接受，甚至還有未來在促轉條例或黨產條例等針對國民黨的法條上，有無空間再修正的討論等等，藍顯然都需要白的支持，才能達到實質過半，推動順利的效果。



即便透過這次禮讓，白營在“立院”也不會事事就唱和藍營，但至少這樣的善意是創造了更多合作的空間，有機會施小恩而得大利。



另外一個對藍營有利的，則是透過這樣的政黨合作，彌補之前大選藍白雙方對立甚至幾近於廝殺的氣氛，接下來面對2026的選舉，即便民眾黨有自身考量，在許多縣市長人選上都可能推派選將出戰，但當藍白不是死對頭，刀刀見骨的互砍，而是合作夥伴的良性競爭，就存在比較多的協調空間可以談。



至於兩個小弊的部分，第一當然是目前藍營支持者對此事的反彈，有可能削減過去這段時間眾藍委在“立院”表現展現出新戰力的士氣，但“立院”委員會召委的議題，頂多是這段時間媒體在熱頭上關注的焦點，過了之後，效應就遞減至無，藍委只要持續端出好表現，要補過這樣負面效應並不難。



第二則是國民黨的示弱，會不會因此養大了民眾黨，讓國民黨在2026選舉上要面對更強大民眾黨來分票的討論。但此部分還需看國民黨最終讓出的是哪個委員會召委，如果是目前最有可能的衛環委員會，實質上對於民眾黨要透過“立院”經營地方資源是完全沒有任何幫助，加上該委員會除了新冠疫情期間，在媒體關注度極低，所謂的影響到藍營接下來地方選舉的負面效應，可說是趨近於零。