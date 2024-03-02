新竹市南寮漁港　訴說台灣地方漁業的沒落

新竹南寮漁港開場至今已近3百年，曾是台對陸4大貿易港之一。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月2日電（記者 盧誠輝）新竹南寮是台灣離大陸最近的地方，從新竹南寮到福建平潭距離約68海里，折算約126公里。南寮漁港在1731年清朝雍正年間開港，當時稱作“竹塹港”，曾是台對大陸4大貿易港之一，1949年擴建後，無論是漁船的數量、噸位或是漁獲量都是桃竹苗地區屬一屬二的漁港。



南寮漁港位在新竹市西北部，總面積達91公頃，但人口卻僅不到萬人，是新竹市早期發展地區之一，居民早期以補漁維生，全盛時期光是大型底拖網漁船就高達200多艘。



南寮漁港的漁獲以烏魚、鯛類、烏賊、白帶魚、鰆魚和鯊魚為主，且因南寮漁港離新竹市區僅約5公里，交通四面八達，因此有90％的漁獲量都運至外地漁市販售。



後來隨著南寮漁港的港口淤積問題日益嚴重，大型漁船無法靠岸，漁業逐漸沒落，漁港改轉型往觀光產業發展，新竹市政府也大力整頓除建置17公里海岸線自行車道外，也打造販售各式小吃的波光市集，每年還舉辦國際風箏節，讓南寮漁港每到假日都吸引許多遊客到此騎單車、吃美食與放風箏。



新竹區漁會總幹事童錦杰向中評社表示，他在南寮土生土長，一輩子都住在南寮，親眼見證南寮的興衰，他認為南寮若要繼續發展漁業與觀光，一定要將港口向外延伸，讓舊港口自然淤積，也不用再花大錢整治，延伸而出的新港口只要水深夠，就能停大型漁船與商船，這樣才有助於南寮漁港的活化與復甦，帶動整體地方發展。

