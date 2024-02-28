快評：統派座談“二二八”　歷史不能忘卻

中評社快評／今天是2月28日，又一個“二二八”紀念日。台灣統派團體統一聯盟黨昨天在台北舉行“二二八”座談會，戚嘉林、吳榮元、紀欣、侯漢廷等統派人士出席並發言，從不同角度探討“二二八”事件對於現實的歷史價值。



“二二八”事件發生於1947年2月28日，距今已77年，仍然困擾著台灣的社會。中國時報昨天社論認為，台灣仍未從228的陰影中走出，是走不出，還是有些人不願意放下？228事件在台灣已經是一群人“追求台獨”、“去中國化”、“厭國民黨”、“恨蔣中正”的政治正確提款機，怎麼能夠輕易放棄這個消費228事件的機會？



多名統派人士昨天於座談會上結合島內、兩岸及國際形勢，探尋台灣的出路，疾呼撥亂反正、伸張歷史正義。



統盟黨主席戚嘉林認為，為了避免兩岸關係“二二八”化，台灣當局應承認“九二共識”，開誠佈公與大陸談判，進入統一進程。在進程中，台灣可要求以五年為期，甚至十年為期，探索有尊嚴的統一方式，從而化解大陸對台灣的疑慮，化解大陸民意對台灣的仇視，建立兩岸政治互信。



新黨台北市議員侯漢廷認為，今年正是對“二二八”史觀撥亂反正關鍵的起始年，“國會”在野過半，正是要求教科書以及相關紀念館的所有文字撥亂反正的最好時候。



歷史不能忘卻。這些年統派團體每年都舉辦活動紀念“二二八”，在“二二八”的話語權上一直沒有缺席。統派團體勇於與獨派論述與行徑抗爭，無所畏懼。正是因為統派團體與統派人士的堅持，還原“二二八”歷史真貌、癒合傷痛才仍有希望。