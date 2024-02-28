﻿俄軍首次摧毀美援烏主戰坦克

圖：網絡流傳的圖片顯示，一架美國援助烏軍的M1艾布拉姆斯坦克被摧毀。（網絡圖片） 中評社北京2月28日電／據大公報消息，綜合法新社及俄羅斯衛星通訊社報導：俄羅斯國防部27日表示，俄方在戰場上摧毀了一輛美國製造的M1“艾布拉姆斯”主戰坦克。據稱，這是俄方首次摧毀美國援助的這種坦克。



根據俄羅斯軍事博主發布的視頻顯示，一輛M1“艾布拉姆斯”坦克被擊中後冒出大團火焰。據報導，這輛坦克在位於阿夫傑耶夫卡附近被自殺式無人機至少一枚反坦克榴彈擊中。此前，俄烏雙方圍繞阿夫傑耶夫卡進行了數月激烈爭奪，俄方最近宣布拿下這座關鍵城鎮。



隨後，俄羅斯國防部證實了摧毀M1“艾布拉姆斯”坦克的消息。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當天回應稱，任何提供給烏克蘭的武器都會成為俄方打擊目標，美國提供的M1“艾布拉姆斯”主戰坦克也不例外。烏方對此暫無回應。



2023年1月，華盛頓承諾向烏克蘭提供31輛M1“艾布拉姆斯”坦克，並在當年10月完成交付。M1“艾布拉姆斯”坦克似乎一直遠離前線，只出現在宣傳視頻中。



《國家利益》雜誌刊文27日也說：“M1艾布拉姆斯坦克戰力大概被大大地高估了，就像英國的挑戰者2坦克和德國的豹2坦克一樣。雖然M1艾布拉姆斯坦克、挑戰者2坦克和豹2坦克被認為是現役最好的坦克之一，但是它們都不應被視為無敵的神奇武器。”



（來源：大公報）