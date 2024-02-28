“中國春節游園廟會”驚艶比利時安特衛普

（圖源：中國僑網） 中評社北京2月28日電／據中國僑網報導，據中國駐比利時大使館微信公眾號消息，近日，中國駐比利時大使館會同旅比華僑華人社團聯盟在比利時安特衛普市舉辦“中國春節游園廟會”活動。



中國駐比利時使館臨時代辦吳剛、安特衛普市副市長伍特斯和僑界代表出席開幕式並致辭，上海市委常委、副市長華源以視頻方式致辭。



吳剛表示，感謝安特衛普市長期以來為當地僑胞安居樂業創造良好條件，舉辦“中國春節游園廟會”活動，就是要讓旅比僑胞品嘗到濃濃的年味，也為比利時民眾體驗中國傳統文化、分享春節的幸福喜悅提供平台。



伍特斯表示，“中國春節游園廟會”為比民眾體驗中國文化、增進相互瞭解提供契機，安市同上海等中國城市保持密切交流，未來將繼續深化對華友好合作。



華源在視頻致辭中表示，上海市同安特衛普市結好40年來，雙方在經濟、文化、教育、化工、港務等領域開展了諸多富有成效的合作交流。上海會以更積極的態度進一步擴大對外開放，以友城結好40周年為新起點，共同攜手，精誠合作，將更多友好交流碩果惠及兩市市民。



比利時華僑華人社團聯盟代表、中國傳統文化聯合會會長鐘植祝賀上海市和安特衛普市結好40周年，代表旅比華僑華人表達了回饋當地社會、促進兩國交流合作和民心相通的美好願望。



現場，30餘個展位立體展現了中餐、武術、中醫、書法、太極、漢服等，近2000名當地居民、旅比華僑華人和留學生參加活動，現場人頭攢動，氣氛喜慶熱烈。當地民眾紛紛表示，此次活動內容豐富，趣味盎然，文藝表演精彩紛呈，親身體驗到了中華文化。



（來源：中國僑網）