“里斯本丸”號船幸存者家屬招待會舉行

（圖源：中國僑網） 中評社北京2月28日電／據中國僑網報導，據中國駐英國大使館微信公眾號消息，2024年2月24日，中國駐英國使館在英國格洛斯特郡為“里斯本丸”號船幸存者家屬舉行專場招待會，追憶“里斯本丸”號船營救事件，共慶元宵佳節及中國新年。



中國駐英國大使鄭澤光、“里斯本丸”號船英軍戰俘幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮絲·維尼、當年參與營救行動的中國浙江舟山漁民後人吳布偉、長期致力於收集整理“里斯本丸”號船營救事件資料的英國退役少校費恩祺分別致辭。英國格洛斯特市市長威廉姆斯、副市長胡德森、中國浙江省外辦副主任陳艶勤、舟山市領導劉中華、舟山漁民代表以及“里斯本丸”號船英軍戰俘家屬等各界人士200多人參加。



鄭澤光指出，中英建立大使級外交關係52年來，兩國關係在曲折中不斷向前發展，給兩國人民帶來了實實在在的利益。中英合作對兩國有利、對世界有利。兩國間的分歧應該在相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則基礎上妥善處理。中英合作的潛力遠未充分挖掘出來。雙方應共同努力，加強對話交流，拓展互利合作，更好造福兩國人民。希望“里斯本丸”號船幸存者家屬及各界人士響應習近平主席的號召，傳承好中英人民友誼，為促進兩國關係穩定發展作出積極貢獻。



舟山漁民後代代表吳布偉講述了他的祖父參與營救三名英軍戰俘的英勇事跡，展示了當年祖父和英軍官兵的珍貴合影。他呼籲中國漁民後代和英軍官兵後人共同做中英合作的推動者、維護者，共同傳承戰火中結下的特殊友誼。維尼女士深情地回憶了她父親在“里斯本丸”號船事件中的經歷，表示將永遠銘記那些不顧自身安危、舍身營救英軍戰俘的舟山漁民的恩情。費恩祺表示，很高興看到“里斯本丸”號船營救事件越來越廣為人知，鼓勵大家傳承好這份記憶和情誼，共促英中民間友好。



招待會現場安排了豐富多彩的文化體驗活動，包括舟山漁民畫、漁繩結展示以及包餃子、滾湯圓等。來自舟山的藝術家們表演了《搖擼搖》《梁祝·十八相送》《打蓮湘》《流水》等精彩歌舞、戲曲節目，中英藝術家還聯袂演唱了《斯卡保羅集市》《友誼地久天長》等英國歌曲，引起來賓陣陣贊嘆。



出席招待會的“里斯本丸”號幸存者家屬來自英國全國各地，不少是祖孫三、四代一同出席。中英賓客熱烈交流，共敘友情，共慶元宵佳節及中國新年。



（來源：中國僑網）