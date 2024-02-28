﻿韓國醫生罷工　護士獲授權行醫

圖：韓國醫生罷工潮持續，圖為首爾一名醫務人員。（圖源：法新社） 中評社北京2月28日電／據大公報消息，綜合法新社、韓聯社報導：韓國醫生罷工已進入第二周，近萬名實習和住院醫生請辭，醫療系統大亂。當局27日授予護士新職權，以補充醫生離職造成的醫療真空。



韓國保健福祉部日前公布“涉護士業務的試點專案計劃案”，調整護士的業務範圍，允許他們承擔醫生部分工作，但不包括睡眠麻醉、死亡診斷等操作。韓國政府稱，將為護士提供法律保障。醫院可以與護士協商合作，決定他們可以執行哪些操作。



受罷工潮影響，韓國多地傳出患者延誤治療或者失救的案例。韓媒報導，韓國前《鬥陣特攻》職業電競選手柳濟鴻20日深夜發生車禍，傷勢嚴重，他在凌晨2點多被送往急診室，等到第二天上午10點才得以進手術房開刀。他在候診期間打了20至30家醫院的電話，也都沒有醫生接診。所幸柳濟鴻目前沒有生命危險，正接受治療並康復中。



韓國總統尹錫悅27日繼續保持強硬態度，強調醫療改革“不容談判或妥協”。韓國當局敦促離崗醫生在本月29日以前返崗復工，並警告將對拒絕復工的醫生採取司法手段，違者將面臨吊銷行醫執照、禁止行醫以及監禁的處罰。根據保健福祉部27日公布的數據，全國99家醫院中，實習住院醫生共9909人提交辭職報告，占總數的80.6%。缺勤醫生達8939人，占72.7%。



（來源：大公報）