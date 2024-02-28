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幾內亞過渡總統任命過渡政府新總理
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2024-02-28 08:50:04
中評社香港2月28日電／幾內亞過渡總統敦布亞27日簽署總統令，任命經濟學家阿馬杜·烏裡·巴為過渡政府總理。
新華社報導，阿馬杜·烏裡·巴2008年曾擔任幾內亞國家和解、團結與機構聯繫部長。
本月19日，敦布亞頒布法令，宣布解散由總理貝爾納·古穆領導的過渡政府，但未說明解散過渡政府的原因。
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