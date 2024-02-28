無視中國巨大成績，美國指控是無本之木

（圖源：中國日報網） 中評社北京2月28日電／據中國日報報導，近日，美國再次指責中國未能遵守世界貿易組織（WTO）規則。對此，中國商務部立刻做出回應，美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、“甩鍋”的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。



上周五，美國貿易代表辦公室發布《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》，警告中國正在給全球貿易帶來“極其嚴峻的挑戰”，並污蔑中國經貿仍在奉行“國家主導的非市場經濟”。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）甚至妄稱，中國的做法給美國及全球各地的工人、企業和產業造成了“嚴重傷害”。



今年以來，美國類似的報告已經發布了21份，主題換湯不換藥，都在一遍又一遍地指責中國利用WTO漏洞，無視世貿規則。



這些指控，都罔顧事實。作為最大的發展中國家，中國始終堅定支持多邊貿易體制，切實履行世貿組織承諾。自2001年加入WTO以來，中國堅定不移地擴大開放，堅決反對單邊主義、保護主義，推動經濟全球化向著更加開放、包容、平衡、共贏的方向發展。中國的行動，贏得了絕大多數WTO成員國的一致好評。



與美國的指控恰恰相反，中國經濟穩步回升向好，非但沒有損害全球，反而為世界各國提供了巨大的發展紅利和機遇。得益於中國加入WTO，美國消費者才能夠在過去20年裡享受到來自中國的價廉物美的商品。倫敦政治經濟學院2019年的分析數據顯示，“2000年至2007年，中美貿易活躍，得益於此，美國國內商品價格下降，每個美國家庭的年購買力增長1500美元”。此外，美中貿易全國委員會發布的2021年度會員調查報告顯示，“95%的受訪者表示過去一年在華業務實現盈利”。



相比之下，美國偏愛單邊主義和保護主義，濫用世貿規則，給多邊經貿體系帶來負面影響。同時，美國近年來多次阻撓重啟世貿組織上訴機構新法官遴選程序，令WTO的爭端解決機制陷入癱瘓。



美國給全球經貿關係造成了不可扭轉的破壞，該國應停止一切將世界貿易組織政治化的行為，謹防形勢進一步惡化。



（來源：中國日報網）