外資企業紛紛加碼“投資中國”背後的考量

（圖源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京2月28日電／據國際在線報導，“通過‘在中國，為中國’戰略，我們正在全面融入中國的產業生態，以更快地開發製造滿足中國客戶需求的產品。”德國大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德近日對《國際銳評》這樣說。今年1月，大眾最大的海外研發中心在中國投入運營。這項投資約10億歐元的項目，不僅提高了大眾的產品開發效率，也優化了他們的成本結構。



外資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。日前召開的中國國務院常務會議上提出，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，研究推出更大力度吸引和利用外資的政策舉措。中國官方最新數據顯示，今年1月，中國新設立外商投資企業4588家，在去年持續增長的背景下，同比增幅高達74.4%。不難看出，儘管世界經濟增長放緩、全球對外投資整體低迷，中國仍然是外企投資的熱土。



外界也注意到，1月中國實際使用外資金額為1127.1億元人民幣，規模出現波動。怎麼看這個現象？有關專家對《國際銳評》表示，自2018年以來，全球投資形勢持續低迷。2022年，全球對外直接投資整體減少13.8%，其中發達經濟體下降幅度更大，達17.1%。在此情況下，中國吸收外資總體保持穩定，很不容易。具體到今年1月，受高基數等因素影響，吸納外資同比有所下降，但環比增長20.4%，顯示外資來華積極性不斷提高。



往深裡看，短期引資數據波動是符合經濟規律的正常現象。比如一些重大項目運行周期較長，往往會影響當年以及後幾年的數據。此外，隨著中國經濟轉型升級，一些勞動密集型以及競爭力弱化的企業也會進行相應轉變。總體而言，中國市場的巨大發展機遇和增長潛力，是跨國公司難以割舍的。



看引資規模，更要看引資結構。1月，中國高技術產業引資391.6億元，占實際使用外資金額比重達34.7%。其中，高技術製造業實際使用外資增長40.6%，延續了去年以來產業結構優化、製造業恢復增長的趨勢。這說明，在高質量發展的驅動下，外商在華投資也在不斷轉型升級。



再看外資來源地。今年1月，西方發達國家對華投資大幅增加。其中，法國和瑞典增長分別高達25倍和11倍，德國、澳大利亞、新加坡實際對華投資分別增長211.8%、186.1%、77.1%。這些國家“用腳投票”，自證了西方媒體所謂“外資撤離中國”論調站不住腳。

