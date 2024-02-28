市場預期日本央行4月結束負利率

中評社香港2月28日電／美元兌日圓下跌。日本1月核心通脹率2%，高過市場預期，繼續支持投資者對日本央行4月結束負利率的預期。



香港電台報導，美國1月耐用品訂單按月下跌6.1%，創近4年來最大跌幅，2月消費者信心亦差過預期。



美元兌日圓較早時回落至150.5水平。

