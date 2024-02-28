知識付費產品重在修內功

（圖源：上觀新聞） 中評社北京2月28日電／人工智能（AI）研究公司OpenAI推出文生視頻大模型Sora後，相關知識付費市場熱了起來，短視頻、電商等平台出現大量售賣AI相關課程者。但是，相關課程內容良莠不齊，某些甚至涉嫌虛假宣傳。AI不是“阿拉丁神燈”，相關知識付費也不是一門可以跟風炒作的流量生意，應警惕套殼Sora的欺詐營銷。



市場總是高估一項科技帶來的短期效益，卻又低估它的長期影響。盲目跟風並不可取，新技術的普及應用都會存在時間周期。對待新事物，在好奇探索的同時，也需要保持審慎和理性。以Sora為例，OpenAI最近表示，“Sora在進入黃金時段之前還有很長的路要走，有大量的技術挑戰需要解決”。目前，其仍然是一個探索性研究項目，並未開放公測，很少有人能接觸到。越是見到“99元解鎖最牛視頻模型Sora”“只需幾百元即可迅速掌握AI技能”等誇大其詞的說法越要謹慎選擇，警惕打著知識付費的幌子進行欺詐營銷的行為。



近些年來，知識付費在AI、元宇宙等新技術領域的吸引力尤為突出，相關產品魚龍混雜，其中不乏貨不對板、虛假宣傳的產品。知識付費本應通過深耕專業內容，幫助人們在海量信息中獲得專業、高質量的知識或服務，容不得急功近利、弄虛作假。



在互聯網時代，知識之所以能付費，其市場邏輯在於，能為用戶提供稀缺有用的信息。當前，知識付費的發展已走過了早期的野蠻生長階段，在行業規模持續增長的同時也在進行大浪淘沙般的篩選，市場變得更加理性，用戶也更願意為專業買單，很多“注水”的平台和項目被迫淘汰離場。知識付費市場目前仍然缺乏優質內容，內容品質是知識付費的核心競爭力，築好內容根基才能實現健康長遠發展。瞄准流量生意賺快錢的短視行為也會被流量反噬。



（來源：經濟日報）