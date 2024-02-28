房地產項目“白名單”機制是場及時雨

（圖源：每日經濟新聞資料圖） 中評社北京2月28日電／當下，城市房地產融資協調機制正加速運轉，多地已將首批融資支持項目名單按程序推送至相關金融機構。據公開資料顯示，目前已有29個省份214個城市建立協調機制，推送給銀行的“白名單”項目已超5300個。



與此同時，多地銀行正加緊更新名單，並有效對接名單內開發項目，“因項目施策”滿足房企合理融資需求。從當前各地政策落位執行速度來看，是比較快的。春節之後，多地密集披露一些項目已在授信審批、貸款展期等方面取得實質性進展，部分貸款已實際投放到位。



在筆者看來，從企業“白名單”轉變至項目“白名單”，可謂“及時雨”，不僅緩解了部分項目的燃眉之急，也為市場長期發展注入信心。更為重要的是，出險房企旗下不少項目入圍，有望引入融資活水破冰，助力行業企穩前行。



房地產項目“白名單”機制加快推動行業風險出清進程。城市房地產融資協調機制快速落地，是對傳統房地產融資方式的一種有效補充，為房地產企業與金融機構合作提供了信息更透明的環境。從首批申報項目來看，出險房企態度積極。在其看來，該機制一方面有效緩解資金緊張問題，為完成保交樓任務提供基礎保障；另一方面，開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目不會因集團債務違約而誤傷，可有效促進銀行對這類項目的放貸積極性，助力公司經營回歸正軌。



從實操層面而言，有收益的項目將率先被盤活，低風險項目可視動態評估情況而定，其中一部分亦有望入圍。可以給予更多期待的是，更多出險房企有望實現融資破冰，若其能再進一步借助社會資金及政府紓困基金的力量，由點帶面強化資產流動性，將對加快整個行業風險出清進程起到重要推動作用。



房地產項目“白名單”機制，為行業穩定發展注入新活力。當前，相關金融機構正建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定，對合理融資需求做到“應滿盡滿”。



通過城市房地產融資協調機制，商業銀行可以更精確地識別項目質地，降低信貸風險。房企可以在更加公平的條件下，重新梳理項目銷售前景、資產負債以及經營合規性等情況，精準制定“一樓一策”解決方案，獲得支持開發建設資金，為“保交樓”護航，這也是完善項目管理的重大創新。對房地產市場而言，亦可進一步疏通行業自身供求循環以及金融與房地產之間的良性循環，為房地產及相關產業鏈健康發展注入穩定劑和新活力。

