二手車出口是推動外貿高質量發展的新領域

中評社北京2月28日電／面對複雜多變的國際經貿形勢，中國二手車出口展現出極強的韌性和蓬勃的活力，逐步成為汽車出口增長新動能。



中國二手車車源豐富、檔次多元、海外需求廣泛，按照發達國家二手車出口量占二手車交易的10%來估算，預計未來幾年，中國二手車出口潛力有望進一步釋放，年出口規模有望達到幾十萬輛，還將帶動汽車配件、維修服務、金融物流等“走出去”，推動汽車貿易高質量發展。



2019年4月，商務部、公安部、海關總署首次在部分條件成熟地區啟動二手車出口業務。近5年來，有關部門先後推出許可證申領無紙化、全國通關一體化、轉讓待出口等一系列便利化措施，有力促進了中國二手車出口業務的快速發展。今年2月，商務部等5部門發布了《關於進一步做好二手車出口工作的通知》，在全國範圍內放開二手車出口業務，完善二手車出口管理體系，將吸引更多企業和機構參與到這一外貿領域，出口經營主體有望更加多元化，競爭將更加充分，共同推動二手車出口高質量發展。



目前，企業多採用與海外代理商合作的方式出口二手車，即海外代理商提出車輛採購需求，國內二手車出口企業採購車源並出口至目標國，由海外代理商分銷並提供售後維修等服務。隨著二手車需求持續增長，部分企業已開始探索建立新的業務模式。例如有實力的企業研究建立“出口+運營”模式，即出口二手車後，在目標市場利用相關車輛開展客運、租賃等業務。此外，國內有些企業和地方政府正在籌備建設二手車出口基地，利用各類貿易促進平台，拓寬海外市場渠道，並積極探索二手車出口電商平台、拍賣平台等營銷模式。隨著政策紅利的釋放，二手車出口形態將更加多元。



二手車出口是推動外貿高質量發展的新業務，將帶動國內汽車消費升級，加快汽車產業國內國際雙循環相互促進，助推中國汽車產業健康發展。



首先，有利於促進老舊汽車報廢、更新和二手車消費。二手車出口為中國規模巨大的二手車市場拓展了新的發展空間和流通渠道，有利於活躍國內二手車交易市場，提升國內二手車流轉速度和車輛殘值，進而提高國內消費者換購新車的意願，刺激新車消費需求，實現汽車產業穩步增長，推動汽車產業結構轉型升級。



其次，有利於推動二手車出口產業鏈“走出去”。二手車出口涉及車輛收購拍賣、運輸、整備、檢驗評估、出口貿易、金融保險、售後服務等一系列業務環節，產業鏈長且價值空間大，通過放開二手車出口，可以有效促進配件、維修、金融、保險、物流等行業協同發展，推動就業、進出口貿易及國民經濟的發展。



此外，有利於出口企業加強售後服務體系建設。二手車出口是一項長期事業，衹有通過持續高質量的售後服務，才能讓消費者獲得良好的用車體驗，從而獲得更多海外消費者的支持與信賴。出口企業應積極通過自建、資源共享或多渠道合作等方式，及時為出口二手車提供售後、維修、配件供應等服務。



來源：人民日報海外版 作者：馬勝（中國汽車戰略與政策研究中心高級研究員）

