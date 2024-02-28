建築工地迎來無人挖掘機

中建新疆建工聯合百度研究院共同發布的面向建築場景的無人挖掘機正在作業。（圖源：科技日報） 中評社北京2月28日電／據科技日報報導，如今，無人駕駛已經不是什麼新鮮事，就連挖掘機也開始“玩”起了無人駕駛。建築施工現場呈現一派新場景：操作人員把數據輸入無人挖掘機後，無人挖掘機就能結合3D環境建模和高清定位，對場景及任務進行全局分析，高效智能地執行自主避障行走、自動裝車卸車、回退挖溝等既定施工任務。此外，無人挖掘機還能實時測量已挖溝槽的尺寸，施工精度可達厘米級。



這種面向建築場景的無人挖掘機對傳統挖掘設備進行了線控化改造。通過加裝激光雷達、相機、RTK以及傾角、壓力等傳感器設備，搭配人工智能算法，無人挖掘機可在場景中實現環境3D感知、實時作業規劃、智能檢測識別、高精運動控制等功能。



此前，中建新疆建工聯合百度研究院機器人與自動駕駛實驗室（RAL），發布了行業首個面向建築場景的無人挖掘機作業系統。該系統以百度研發的盤古工程機械無人作業平台為依托，融合以三維環境感知、實時運動規劃、魯棒運動控制為核心的盤古人工智能核心算法，能夠在建築場景下實現高精度、高安全性、低成本無人化作業，為建築行業實現轉型升級提供有力驅動。



百度研究院機器人與自動駕駛實驗室負責人說，團隊與中建新疆建工開展密切合作，在盤古工程機械無人作業平台的基礎上，結合建築場景的實際需求，持續收集各類數據，優化核心算法，提高了無人挖掘機的裝鬥效率、運動平滑性及微調能力。通過讓感知、規劃、控制模塊協同高效運行，無人挖掘機能夠拆解複雜任務，規劃作業順序，制定最優挖掘策略，在更多應用場景下發揮價值。



中建新疆建工華南公司負責人說，智能建造已成為行業發展的趨勢。無人挖掘機進入施工現場，有助於提高施工效率，降低安全風險，對節約施工成本和縮短工期產生積極影響。



目前，該無人挖掘機已經在特定的施工場地中進行了測試工作，並得到了工程師和施工人員的一致好評。未來，中建新疆建工與百度將繼續合作，面向建築場景推出更多基於人工智能技術的工程裝備，進一步推動建築業的數字化和智能化發展。



（來源：科技日報）