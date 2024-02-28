美月球著陸器剩餘電量預計最多維持20小時

中評社香港2月28日電／美國私營企業“直覺機器”公司27日表示，正在對月球著陸器“奧德修斯”的電池壽命進行最終確認，預計電池剩餘電量將維持10至20個小時。



“直覺機器”公司在社交媒體X上說，目前飛行控制團隊仍與著陸器保持通信。27日上午，“奧德修斯”發回了其獲取的科學數據和圖像。預計其剩餘電量能再支撐10至20個小時。該公司和美國航天局將於28日舉行聯合發布會，介紹此次“奧德修斯”登月任務情況。



新華社報導，“奧德修斯”於美國東部時間22日18時23分（北京時間23日7時23分）在月球著陸。該公司23日表示，“奧德修斯”在月球著陸時側翻，但此後著陸器的遙測儀器和太陽能充電板運行正常，能夠將數據傳輸回位於休斯敦的任務控制中心。



媒體報導稱，由於著陸時側翻，“奧德修斯”的太陽能板和天線並未完全按計劃展開，導致其供電和通信能力受到限制。“奧德修斯”此次在月球上的任務期縮短了，原來美國航天局及其他商業用戶預期的時長是7到10天。



本月15日，“奧德修斯”搭乘美國太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。“奧德修斯”著陸器是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有6個著陸腿。據美國航天局介紹，此次任務目標包括研究著陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、著陸器精準著陸技術及通信和導航能力等。