中評社北京2月28日電／網評：移風易俗不該試探教育公平的底線



來源：紅網 作者：石夢琦



近日，江西崇義縣出台“零彩禮”“低彩禮”家庭禮遇機制，推進婚俗改革。“零彩禮”“低彩禮”夫妻的子女（含農村戶口）持禮遇卡可在學前、義務教育階段，在全縣範圍內按照第一順序擇校入學，該消息引發熱議。（2月27日澎湃新聞）



移風易俗是好事兒，能進一步推進基層鄉風民俗現代化建設，但將教育資源作為獎勵的砝碼，試探教育公平的底線不應當。



將教育公平作為激勵政策，是對教育公平的矮化。教育並不是可以隨意拿來授受的激勵政策，它與公平、正義相關。教育作為民生國計的大事兒，不僅僅關係個別、部分人群，而是關係到千家萬戶。降低學區房的影響，禁止高考移民等各類措施都是國家在為教育公平“減負”，將過去附加在教育上的加分因素大大地削減，讓每個孩子在公平的起點上起跑。



當地將教育作為激勵政策是教育退化的體現。教育的意義“重於泰山”，它是這個國家多數人往前走的精神支柱，是社會公平的底線，是階層向上流動的唯一通道，是讓無力者有力、悲觀者前行的那道光。教育在我們這個社會意義遠不止培養人，更是改變家庭境遇、打開個人發展的大門。無論身處何種階段，何種困境，想到教育公平的底線生活才更有亮光。



將教育公平作為激勵政策也是對他人的不公。現在“零彩禮”“低彩禮”結婚夫妻的子女就能享受優先入學的資格，那麼在以前也是“零彩禮”“低彩禮”結婚的夫婦，兩者的子女生於同一年份，又該怎麼計算呢？同樣，這也是對子女的不公平。父母結婚是上一輩的事情，為何要將開花的果實結算在下一代身上？

