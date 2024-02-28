中評社北京2月28日電／網評：警惕“謎語人”直播背後詐騙陷阱



來源：東方網 作者：楊玉龍



“年前招人，在家做就可以，（23歲至60歲）男女不限，兼職2小時，全職4小時，8000元至15000元，時間自由。”記者近日採訪時注意到，直播平台上出現了大量“謎語人”直播間，即主播或戴著面具，或在紙上寫著讓人看不懂的話，或在直播頁面呈現各種符號，他們的目的很簡單，吸引觀眾點進直播間，再引導其落入陷阱。（據2月26日《法治日報》）



“謎語人”直播的背後是為了利益。借助記者體驗來看，記者加了主播助理為好友後，對方發來門店地址，暗示能夠提供色情服務，同時報主播的名字還可以享受優惠。還有的讓記者加上主播助理，對方發來一段視頻讓轉發，可按要求發完，第二天找其結算工資時，對方卻“失聯”了，類似的編故事引流行為還存在於多種場景。



上述不難發現，“謎語人”直播不僅在打著法律擦邊球，也不排除詐騙陷阱的存在。在記者看到的上百場此類直播中，衹有一場超過了一小時，其餘時間多在10至30分鐘。記者關注的50多名主播都是小號，有些甚至播一次換一個號。可見，此類主播也深知其直播行為的違規性，而受眾很有可能被其忽悠甚至上當受騙。



值得注意的是，“謎語人”直播內容隱晦、直播時間較短、直播的信息數據量大、主體多、隨機性強等特點，導致市場監管部門、平台的人力物力和技術手段難以涵蓋直播過程中所有數據。相關職能部門對此當引起重視，不能縱容其破壞互聯網良好生態環境，更不能縱容其淪為騙貸、詐騙、賣假貨、介紹賣淫等違法犯罪行為的溫床。



對於平台來講，應該加強監督監管力度。例如，平台根據《網絡主播行為規範》等規定，加強日常管理及規範引導，提升直播質量。誠如受訪專家建議，加強日常管理及規範引導，提升直播質量。平台可加強網絡直播賬號註冊管理和賬號分級分類管理，針對不同賬號、直播內容採取不同的監管手段和監管強度。

