中評社北京2月28日電／網評：地方美食是否該加入“網紅化”運營？



來源：東方網 作者：梁宇飛



美食在人們的生活中占據著重要的地位，它是一座城市的名片，是人們記憶中小時候的味道。近幾天，中國青年報社社會調查中心聯合問卷網對部分青年進行了關於“美食過度‘網紅化’發展會不會使其喪失家鄉本味的調查，引發了網絡上的廣泛討論。（2月22日《中國青年報》）



在我的童年記憶中，家鄉美食種類繁多且各有特色。路邊隨處可見的炒碗托攤子，由空心鐵管組成框架，掛上擋風的白布，擺上短腳桌，長條凳。你可以坐在一邊，看著廚師用流利的刀工將一叠碗托切成細長的條子，爾後將主食和醬油、葱花還有一些調味佐料一股腦地打入鍋中，熟練地翻炒，顛勺。熱氣騰騰的炒碗托端上桌子，再撒上過油的辣椒面，實在美味。有食客也會要上一碗醪糟湯，於是空氣中便四溢著米酒的香氣。你還可以走進路邊的一家面館，點上一碗擦圪抖（山西的一種面食），師傅會用手掌將面團控在手心，再繞著鐵擦子來回推動，一小段一小段的“面魚”便會隨著沸水在鍋中上下翻騰著。用罩濾撈出來，拿海碗盛面，再澆上燉好的肉湯、西紅柿、土豆絲，趁熱食用極好。且不說江米涼糕裹上白晶晶的冰糖，古陶市場小攤上賣著的冰糖葫蘆，炒栗子，家鄉的美食往往承載著個人對故鄉的懷念，也代表著他對幼年時光的美好記憶。



待到如今，那些曾經的攤點門面或改營其他種類的餐飲，或者消失不見，蹤跡難覓，取而代之的是火鍋連鎖店、燒烤自助、奶茶飲品還有洋快餐。即便外出上學，談到學校當地的特色美食，可以前去品嘗的門店仍然屈指可數。似乎各個地方餐飲的主流全都變成了千篇一律的“網紅款”，卻失去了自己的特色。



談及一地特色美食面臨發展困境的原因，既有外部餐飲湧入造成的商業競爭，也有傳統美食自身在新的餐飲運營邏輯下的無所適從。甚至在提到一些地方名吃逐漸走上網紅化道路時，當地人所感並不訝異，反而有些慶幸。有的人擔心自己家鄉的美食由於“網紅式”運營丟掉本味，有一些人家鄉的美食卻早已被網紅餐飲衝擊得七零八落，連向“網紅式”運營靠攏的機會也沒有。

