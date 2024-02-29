知名歷史學家提出美國應對華實施新緩和策略

《外交事務》發表弗格森專文，提出“新緩和策略” 中評社華盛頓2月28日電（記者 余東暉）英美知名歷史學家弗格森（Niall Ferguson）提出，基辛格在冷戰時期提出的對蘇“緩和策略”（détente）在很多方面是成功的。面臨類似的“新冷戰”形勢，美國應當對華實施“緩和策略2.0”（détente 2.0），在競爭之中不得不實現兩個核大國的共存。



斯坦福大學胡佛研究所高級研究員、哈佛大學貝爾福科學與國際事務中心高級研究員弗格森在最新出版的《外交事務》雙月刊2024年3/4月號上發表長篇專文--“基辛格與緩和的真正含義：重塑與中國競爭的冷戰戰略”。



弗格森回顧了基辛格上世紀七十年代推動的冷戰兩個對立大國美國與蘇聯的“緩和策略”（détente）。他指出，基辛格說過，“緩和策略”無法改變美蘇是意識形態對手的現實，但核時代迫使雙方不得不共存。緩和意味著“既要威懾又要共存，既要遏制又要努力緩和緊張局勢”。



弗格森表示，如果這種務實情緒在50年後仍能引起共鳴，那是因為華盛頓的政策制定者似乎對中國也得出了類似的結論--拜登和他的國家安全團隊似乎已準備好嘗試他們自己版本的“緩和策略”（détente）。套用基辛格的話，美國和中國是主要競爭對手，但核時代和氣候變化，更不用說人工智能，將迫使它們共存。