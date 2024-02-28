國台辦介紹2024年對台工作會議有關情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月28日電（記者 李子寧）2024年對台工作會議於2月22日至23日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。國台辦發言人朱鳳蓮2月28日在例行新聞發布會上介紹會議有關情況。朱鳳蓮表示，會議充分肯定了過去一年對台工作取得的成績，深刻分析了當前和今後一個時期的台海形勢，就做好今年對台工作提出了明確要求。



朱鳳蓮說，會議強調，一年來，對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。要把思想和行動統一到黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署上來，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。



朱鳳蓮表示，今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。我們將按照會議部署和要求，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程；擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展；推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合；堅決打擊“台獨”分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定；堅持和加強黨對對台工作的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，提升對台工作合力。

