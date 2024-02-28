國台辦：所謂“挺台”實則是害台、毀台

國台辦發言人朱凤莲主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京2月28日電（記者 李子寧）美國國務卿布林肯日前所謂“餐桌菜單論”引發島內輿論關注，不少島內網友憂慮感慨“台灣不過是美國菜單上的一道菜”。國台辦發言人朱鳳蓮2月28日在例行新聞發布會上就此回答記者提問，她表示，為什麼越來越多的台灣民眾開始不再信任美國？因為他們已經看清，美國任何時候都是以自身利益為優先，台灣對美國而言純粹只是遏制中國發展的“棋子”，所謂“挺台”實則是害台、毀台，台灣隨時會從“棋子”變“棄子”。



有記者問，美國國務卿布林肯日前所謂“餐桌菜單論”引發島內輿論關注，不少島內網友憂慮感慨“台灣不過是美國菜單上的一道菜”。我們也注意到，此前美國智庫“戰略暨國際研究中心”發布的一份報告指出，一些國際專家認為，在他們所處的國家和區域中，美國被視為台海形勢緊張升溫的關鍵因素。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮表示，你說的情況表明國際社會日益認識清楚台灣問題的本質，也看清楚破壞台海穩定的是“台獨”分裂勢力以及企圖利用“台獨”遏制中國發展的外部勢力。歷史和現實已充分證明，“台獨”是台海和平穩定的最大威脅，任何對“台獨”勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞。



朱鳳蓮說，為什麼越來越多的台灣民眾開始不再信任美國？因為他們已經看清，美國任何時候都是以自身利益為優先，台灣對美國而言純粹只是遏制中國發展的“棋子”，所謂“挺台”實則是害台、毀台，台灣隨時會從“棋子”變“棄子”。大家可能都關注到2月24日東部戰區發布的一則海報《回家》，海報中有四句話，“小手抓大手，攜手出火坑；點燈驅惡魔，回家才會贏”，這四句話非常形象地說明了一件事：“台獨”是絕路、外人靠不住。



“希望台灣社會各界和廣大台灣同胞與我們一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，守護兩岸同胞安寧生活的和平家園，這才能給台灣同胞帶來實實在在的利益福祉。”

