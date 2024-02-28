國台辦：台生可通過三個渠道報考大陸高校

國台辦發言人朱凤莲主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子宁攝） 中評社北京2月28日電（記者 李子寧）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年大陸高校招收台灣地區高中畢業生的報名工作將於3月1日啟動。台灣同學可以通過三個渠道參加。



一是參加普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試。今年的考試報名時間是3月1日至15日，台灣高中畢業生可登陸全國聯招管理系統考生端網站（www.eeagd.edu.cn／lzks／）報名。二是憑台灣“學測”“統測”或“分科測驗”成績報考大陸高校，其中“學測”考生可於今年3月1日至15日登陸大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統網站（www.gatzs.com.cn／z／tw／），報考大陸423所高校。“統測”考生可報考福建省內28所院校，“分科測驗”考生可報考廈門大學等10所福建本科高校。三是參加暨南大學、華僑大學和福建8所高校的單獨對台招生項目。具體招生信息和時間請關注相關高校官網。



“此外，希望來大陸高校就讀碩博士研究生的台灣同胞，可登陸大陸普通高校面向港澳台地區招生信息網（www.gatzs.com.cn），瞭解報考信息，報名參加港澳台研究生招生考試。”

