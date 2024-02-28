公安部承辦的兩會建議提案全部高質量辦結

中評社北京2月28日電／據新華社報導，記者27日從公安部獲悉，公安部承辦的2023年全國兩會574件建議提案全部在規定時限內高質量辦結，全國人大代表、全國政協委員對公安部全國兩會建議提案辦理工作表示滿意。



公安部黨委高度重視建議提案辦理工作，要求各承辦單位提高政治站位，深入調查研究，創新工作舉措，注重落地見效，按照“細致、精致、極致”要求，從交辦、承辦、督辦等各環節加強和改進辦理工作，切實做到讓代表委員滿意、讓人民群眾受益。各承辦單位按照部署要求，精心組織安排，周密制定方案，嚴格落實要求，扎實開展建議提案辦理工作。



工作中，公安部將建議提案辦理作為瞭解社情民意的重要渠道和改進公安工作的有效途徑，逐件分析研究承辦的建議提案，既注重解決個案問題，又研究深層次、機制性問題，切實增強辦理工作的針對性和有效性，推動提升公安工作質效。據瞭解，公安部2023年承辦的建議提案主要集中在打擊治理電信網絡詐騙、拐賣婦女兒童、網絡謠言、跨境賭博等突出違法犯罪，加強電動車、老年代步車、新能源汽車管理等交通管理工作，打破數字鴻溝、深化大數據共享治理，加強矛盾糾紛化解、深化戶籍管理改革、治理校園欺凌、優化營商環境、防範金融風險等社會公共管理方面。



各承辦單位將辦理工作與公安業務緊密結合，堅持“辦前溝通、辦中協商、辦後反饋”工作機制，充分聽取代表和委員的意見建議，推動出台了一系列針對性強的舉措，以實際工作成果回應代表委員關切，做到了“民有所呼、我有所應”。針對代表委員提出的加強打擊治理電信網絡詐騙犯罪的建議，通過組織座談、實地考察等方式深入基層一線，掌握第一手資料，研究可行性措施，推動打擊治理工作走深走實。針對代表委員提出的優化營商環境等建議，充分利用主題教育專題調研和常態化“惠民利企”調研走訪活動，深入調查研究，吸收意見建議，持續深化公安執法規範化建設，全力服務保障法治化營商環境。圍繞城市交通管理問題，部署實施城市道路交通精細化治理提升行動，著力打造更有序、更安全、更乾淨的城市交通環境，努力讓人民群眾享受高品質的出行環境。