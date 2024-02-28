剛果（布）部長：中國是真朋友、好兄弟

中評社北京2月28日電／據新華社報導，剛果（布）社會事務、團結和人道主義行動部長伊雷娜·金巴夏27日表示，每當剛果（布）人民遇到困難，中方總是第一時間伸出援手，中國是剛果（布）的真朋友、好兄弟。



中國駐剛果（布）使館27日在剛果（布）首都布拉柴維爾向剛果（布）社會事務部捐贈洪災援款。金巴夏在捐贈儀式上轉達了剛果（布）總統薩蘇及剛政府和人民對中方的謝意。金巴夏表示，剛中友誼歷久彌堅，危難之際中方從未袖手旁觀，總是及時施援，剛方對此感念於心。今年是剛中建交60周年，中方的善舉是剛中卓越關係的生動體現，將有力支持剛果（布）的賑災工作和改善人民生活條件。剛政府將把中國朋友的關懷和溫暖送到每一名災民手中，讓兩國傳統友誼不斷發揚光大。



中國駐剛果（布）大使李岩在致辭中說，值此中剛建交60周年重要歷史時刻，中方向剛方捐贈新一筆救災款項，幫助災民共克時艱、重建家園。這是中剛傳統兄弟情義的有力見證，是推動構建中非命運共同體的應有之義。中國政府願同剛方攜手並進，不斷加強社會民生等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。



剛果（布）政府發言人蒂埃裡·蒙加拉1月19日說，過去幾周持續暴雨引發的洪災已在該國多地造成至少23人死亡、逾33.6萬人受災，大量建築被衝毀，大片農田被洪水淹沒。



（來源：新華網）