落實柯P政見　白將提案陸配4年取得身分證

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北2月28日電（記者 鄭羿菲）澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲網路連署要求“立法院”暫緩推動陸配取得身分證改為4年的修法。台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡28日表示，民眾黨主席柯文哲在2024大選將陸配取得身分證縮短至4年列為政見，民眾黨團也會提案儘速修法。



中國國民黨“立法院”黨團日前提出新會期優先法案，其中，在內政方面，兩岸人民關係條例，擬朝“陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年”方向推動。不過，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲在網路發起連署，擔憂陸配一取得國籍，會帶來更多高齡親屬，對台灣的醫療環境與資源造成極大壓力；杜承哲發起連署後，12小時就有約1萬人連署，並會將連署訴求提供給“立法院”相關委員會，呼籲“立委”暫緩這項法案。



陳智菡28日上午錄製影片回應表示，民眾黨主張，台灣是個移民社會，只要“住在台灣、認同台灣”就是台灣人。針對陸籍新移民的入籍規範，黨主席柯文哲在2024大選時就已經提出政見，“應縮短至四年”，與其他新移民一致，這原本就是我們的政策主張，民眾黨團也會提案儘速修法。



陳智菡說，事實上，不只美國國務院從2016年開始，在各年度的《各國人權報告》指出台灣國籍法相關條文的不平等之處。2020年“總統”人權諮詢委員會、“行政院”人權保障推動小組也紀錄《公民與政治權利國際公約第三次國家報告》執行情形第239點：“大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具台灣地區與大陸地區人民關係條例第17條修正草案，尚待“立法院”完成立法程序。”



陳智菡指出，顯見除了“國安”考量外，台灣應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律之差別，限制了陸籍配偶在台居留6年期間的言論與人身自由，才能展現台灣民主自由的真價值，才真正愛台灣。