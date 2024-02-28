競爭不是中美關係的底色

中評社北京2月28日電／據新華社報導，近日，美國總統國家安全事務助理沙利文在華盛頓的一場智庫活動上發表演講稱，美中競爭不一定會導致衝突對抗或者新冷戰，美方可以一方面維護自身及盟友夥伴的利益和價值觀，另一方面負責任地管控競爭，做到這兩件事是美國對華政策的核心。沙利文此番言論延續了美國政府對華競爭的錯誤論調，展示了其矛盾心態，既妄圖“競贏”中國，又生怕中美走向衝突對抗，對美國造成傷害。



近年來，美國將中國定位為“最主要競爭對手”和“最重大地緣政治挑戰”。美國言必稱競爭，似乎競爭就是中美關係的一切。那麼美國對華競爭最終要達到什麼目的？如何才算“競贏”中國？美國政府從來沒有講清楚，這背後的動機不得不令人懷疑。中國有句話叫“眼見為實”。我們看到的是，美方在經貿科技領域肆意揮舞制裁大棒，實施保護主義，推動“友岸外包”“近岸外包”，構築“小院高墻”甚至“大院鐵幕”，強推“脫鈎斷鏈”“去風險”；在安全領域拉幫結派，推行“印太戰略”，糾集“五眼聯盟”等小團夥，強迫地區國家選邊站隊；在意識形態領域挑動“民主對抗威權”；在涉及中國核心利益問題上不斷觸碰紅線。似乎競爭就是一個大籮筐，只要美方需要，什麼都可以往裡裝。



美方所說的競爭就是全政府、全社會、全領域、全世界對華打壓圍堵遏制的代名詞。說白了，這就是在剝奪中國人民自主選擇發展道路的權利，剝奪中國人民追求更美好生活的權利，剝奪中國實現國家統一的權利。這種競爭的目的衹有一個，就是零和博弈，不惜一切代價把中國打翻在地，保住美國在全球的霸權地位。



美國既要利用一切手段打敗中國，讓“美國贏、中國輸”，又不想與中國發生衝突，還要讓中國在符合美國利益的領域跟他們合作。世界上哪有這麼好的事？美國應該明白，美方一廂情願設計的美中競爭劇本是根本行不通的。中方堅決反對以競爭來定義全部中美關係。中方有信心、有能力堅決維護正當合法利益，反對無理遏制與打壓。

