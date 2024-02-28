法國警方存有巴黎奧運保安計劃電腦和硬碟失竊

中評社香港2月28日電／法國警方儲存巴黎奧運警察保安計劃的一部電腦和兩隻USB隨身硬碟，在巴黎北站一列火車上失竊。



法新社報導，警方證實當地傳媒的報導，說事發在當地星期一黃昏，巴黎市政廳一名工程師將放有三件物品的公事包，放在座位的行李架內。由於火車誤點，工程師決定改搭其他列車時才發現公事包被人偷走。



香港電台援引報導，工程師指出，電腦和隨身硬碟載有敏感資料，主要是巴黎市警察在奧運保安的各項計劃。



