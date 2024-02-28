優化金融供給　助力京津冀協同發展

中評社北京2月28日電／據新華社報導，2024年，是京津冀協同發展戰略實施十周年。十年來，交行北京市分行始終牢記國有大行首都分行使命擔當，主動將自身事業融入黨和國家事業全局、融入新發展格局，聚焦京津冀協同發展重點領域和關鍵環節，持續加大軌道交通、生態環保、產業升級轉移、基礎設施等服務力度，支持促進地區間、經濟社會各層面、各領域均衡協調發展，以高質量金融服務全力支持京津冀協同發展。



全力支持“軌道上的京津冀”加速形成。協同發展，交通先行。該行高效對接京津冀交通一體化領域融資需求，在加大信貸總量支持的基礎上，圍繞城市公共交通、公路旅客運輸、航空運輸等交通運輸基建領域進一步細化授信要求，充分利用差異化FTP（資金轉移定價）、調整經濟資本占用等政策及信貸審批綠色通道、常規及專項授權、預授信等管理模式，積極推動重大項目落地。截至2023年末，該行在京津冀地區投向交通運輸相關領域的累計貸款金額超200餘億元，參與北京地鐵五號線、六號線、十四號線、十七號線、西郊線、門頭溝線、平穀線、大興機場等多個項目建設融資，取得良好社會效益，也為推進三地協同發展、促進產業升級轉移提供了持續助力。



全力支持產業結構優化升級。一體化發展不能僅僅是空間轉移，更要借此機會轉型升級、更新換代。面對新形勢新任務新要求，該行緊跟政策導向，圍繞新能源、生物醫藥、工業互聯網、高端工業母機、機器人等重點產業，通過提供跨區域、全周期、鏈條式的金融服務，著力促進金融資源供給與區域產業發展深度融合。近年來，先後參與天津中關村高端醫療產業園一期、聯東U穀－廊坊國際企業港（B區）、聯東U穀唐山產業園二期、某半導體集成電路行業公司生產線項目建設融資，為京津冀地區產業協同創新、區域經濟高質量發展提供金融支持。



2023年11月29日，2023京津冀產業鏈供應鏈大會在京舉行，該行與大會協辦方北京市協同發展服務促進會簽署“銀協合作助力產業協同服務平台”項目，將在未來以更大力度支持北京市加快“六鏈五群”產業布局，“一鏈一策”開展產業鏈延伸和協同配套做出更大貢獻。

