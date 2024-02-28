低空經濟布局熱　萬億級產業蓄勢“起飛”

中評社北京2月28日電／據經濟參考報報導，無人機穿行在高樓大廈間送外賣，“空中的士”成為出行新選擇，農業無人機春耕顯身手……當前，低空經濟迎來多方布局，成為發展新動能的重要領域。隨著政策、市場以及企業等因素的持續發酵，我國低空經濟市場規模將不斷壯大，應用領域將持續拓展。業內預計，到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。



應用場景不斷擴展



龍年春節假期期間，在深圳人才公園、世界之窗等多個景區裡，配送無人機緩慢下降，將外賣放進智能取餐櫃中，消費者們動動手指，美食就能“飛”到身邊。



“我們正進行低空飛行試點試驗，推動無人機末端配送業務發展。”美團無人機業務負責人毛一年說，大城市路面交通網絡所承載的流量持續增長，高峰時段經常出現配送不及時的情況，而無人機配送使用的是城市低空物流網絡，能有效對運力進行補充，提升配送效率。受到政策支持，美團無人機已在深圳、上海等城市11個商圈開通25條航線，服務覆蓋寫字樓、景區、醫院等場景。



不僅如此，眼下農業無人機正解鎖春耕新模式。大疆高級企業戰略總監張曉楠表示，農業無人機應用場景和規模不斷擴大，包括植保作業、作物監測、農田測繪等。截至2023年10月，大疆農業無人飛機全球累計銷量突破30萬台，累計作業面積突破60億畝次，“需求正牽引企業進一步強化技術和產品開發”。



從風光游覽到城市安防，從醫療救護到應急救援，從農林植保到電力巡檢，低空經濟已有廣泛應用。

