國際社會多方人士共話算力發展新機遇

中評社北京2月28日電／據新華社報導，隨著全球數字經濟發展重塑生產力和生產要素，算力這一新的生產力形式，正為千行百業的數字化注入新動能。正在西班牙巴塞羅那召開的2024年世界移動通信大會上，近200名國際機構和企業代表27日匯聚於主題為“算力網絡：智能網絡賦能智慧世界”的專題論壇，共同探討算力發展帶來的新機遇，以攜手構建更加智能的數字世界。



“算力網絡”，又稱“算網融合”“雲網融合”，是以計算為核心、通過網絡實現連接、通過感知實現匹配與調度的服務，能夠為物聯網、人工智能技術的廣泛應用提供更高質量、更低成本、更低延時的算力支撐。



中國國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文在致辭中表示，當今時代，經濟社會數字化轉型升級進程不斷加快，5G、大數據、人工智能等新技術新應用的算力需求越來越高，算力在經濟社會發展中的支撐作用愈發凸顯。面對算力發展帶來的新機遇，我們應當積極推動算力網絡建設，有效賦能各行業各領域數字化轉型，打造智能高效、普惠便捷、綠色低碳、安全穩定、互利共贏的算力網絡，不斷夯實支撐經濟社會數字化轉型的“算力底座”。



全球移動通信系統協會首席執行官約翰·霍夫曼強調，數字化轉型正在重塑著生活的方方面面，隨著新技術和新服務的出現，需要處理不斷增長的大量數據。他表示：“在算力網絡部署和服務方面，中國運營商已處於領先地位。”



阿拉伯信息通信技術組織秘書長穆罕默德·本·阿莫強調，高質量的算力網絡是新技術發展的支柱，更智能的網絡必將帶來更智能的世界。他強調，國際合作對於推動算力網絡發展至關重要，全球範圍的合作一方面將加速創新，另一方面還將有助於應對新技術發展過程中面臨的全球挑戰，不同利益相關者之間強有力的夥伴關係將使整個社會直接受益。

