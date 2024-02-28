經濟普查工作扎實有序推進

中評社北京2月28日電／據新華社報導，第五次全國經濟普查（以下簡稱“五經普”）是新時代新征程上一次重大國情國力調查。在充分做好各方面準備後，第五次全國經濟普查登記工作於今年1月1日正式啟動。在近4個月的時間裡，全國210萬普查員將深入企業商戶、走訪大街小巷，實現對全國數千萬家普查對象的數據采集登記。



現場登記如何進行？普查機構還要開展哪些工作？記者日前進行了實地探訪。



得益於廣泛宣傳，企業對“五經普”的知曉度和配合度高



“您好，我是北京市通州區宋莊鎮小堡村的普查員。現在，我們正在開展第五次全國經濟普查，今天依法對您的店鋪進行現場登記。”前不久，普查員董欣昊走進小堡村轄區內的北京清宜齋文化用品銷售中心，首先向這家店鋪的經營者劉宜生出示了普查員證和告知書，“我們將嚴格按照統計法規定開展工作，並對您的信息保密，希望您能積極配合。”



“歡迎！一定全力配合。”劉宜生說道。



按照董欣昊提出的要求，劉宜生拿出營業執照等材料。董欣昊打開隨身攜帶的手持電子終端設備（PAD），登錄企業微信小程序，按照報表上的內容逐項比對、錄入、確認。



“主營業務、從業人員數量、運營狀態、雇員總支出、全年繳納的房租、經營總支出、全年營業收入，這些報表上的信息，請您確認是否正確。”

