世界移動通信大會關注5G－A技術

中評社北京2月28日電／據新華社報導，2024年世界移動通信大會正在西班牙巴塞羅那舉行。大會期間，在5G技術基礎上演進而來的5G－A技術備受關注，一些業界人士認為今年是5G－A商用元年。



業界人士普遍認為，5G－A技術帶來的低時延、高精定位等能力將拓展5G應用場景，創造更多市場機遇。



在大會期間舉辦的“5G超越增長峰會”上，華為公司高級副總裁李鵬表示，隨著5G－A、人工智能和雲技術的融合，基於相關技術的新通話、雲手機、裸眼3D等業務將越來越受消費者喜愛。“今年是5G－A商用元年。結合雲和人工智能技術的發展，電信運營商業務增長潛力巨大。”



中國移動計劃建設部總經理李強在會上表示，隨著5G發展的上半場結束，電信業面臨5G用戶增長到邊界、流量增長變緩、收入增長趨緩、殺手級應用尚未出現等挑戰。他說：“中國移動將從2024年起構建5G－A商業模式，完善基礎設施，推廣應用場景，加強產業生態，爭取到2026年底實現5G－A的全量商用。”



瑞士電信運營商森賴斯通信公司創新與發展高級總監亞歷山大·萊爾曼表示，5G－A帶來的許多新特性令人興奮，5G－A無源物聯網可以應用到物流、倉儲等場景。



去年，阿拉伯聯合酋長國電信運營商du公司與華為公司發布了全球首個完全使用5G－A供網的“智慧家庭”項目。du公司首席商務官卡裡姆·本·基蘭在會上表示，該項目支持視頻、直播、遊戲等不同終端，未來還將進一步增加上行速率，提升用戶體驗。



據介紹，2021年12月，國際標準組織“第三代合作夥伴計劃組織”（3GPP）確定了5G－A第一批關鍵技術。相較於5G技術，5G－A技術將帶來10倍網絡能力的提升，下行峰值速率將從5G初期的千兆提升到萬兆，將全面支撐擴展現實（XR）、裸眼3D等創新業務需要的大帶寬、低時延等；上行速率將從百兆提升到千兆，滿足海量數據全面上雲端等需求。



（來源：新華網）