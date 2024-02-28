中國針灸在突尼斯醫學會議上受好評

中評社北京2月28日電／據新華社報導，突尼斯日前舉行有關疼痛治療的國際會議，中國醫生展示的針灸技術廣受好評。



突尼斯第八屆疼痛治療會議2月23日至24日在突東部城市蘇塞舉行，吸引了來自突尼斯、阿爾及利亞、土耳其、毛里塔尼亞等15個國家的醫學專家參加，他們就不同種類疼痛治療的方法和藥物進行了交流與討論。



中國第28批援突醫療隊針灸分隊隊長黃小冬應邀參會。他開展了關於中醫針灸治療疼痛的90分鐘講座，報告廳裡坐滿來自多國的醫療專家。黃小冬講解了針灸穴位和經脈理論，解釋了針灸止痛的病理學，同時還進行了現場演示。各國專家反應熱烈，紛紛就穴位、扎針方法等提問。兩位長期受到頸部、肩膀疼痛問題困擾的參會醫生主動讓黃小冬進行現場針灸治療，30分鐘後，他們的疼痛得到緩解。



舉辦此次會議的蘇塞醫學院副院長祖爾加提表示，希望以後中國醫療隊每年都能參加突尼斯疼痛治療會議，加強兩國的醫療合作，讓更多的人瞭解中國針灸的獨特魅力。



突尼斯針灸中醫協會主席熱巴利對記者說，中國針灸具有止疼療效快、不使用藥物以及後遺症小等特點，突尼斯民眾對中醫的接受度很高。



1994年，中國援突醫療隊與突尼斯蒙吉·斯利姆醫院合作成立中國針灸中心，目前該中心年接診超過1萬人次。



（來源：新華網）