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美國稱在紅海擊落5架也門胡塞武裝無人機
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2024-02-28 12:28:19
中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國中央司令部在社交媒體上發文稱，薩那時間2月27日21時50分至22時55分，美國軍機和一艘聯軍軍艦在紅海擊落5架也門胡塞武裝無人機。
自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國連續對也門胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家對美英兩國的行動表示譴責，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。
（來源：新華網）
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