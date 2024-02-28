抗體療法可減少多種食物過敏反應

中評社香港2月28日電／美國《新英格蘭醫學雜誌》近日發表的一項新研究顯示，使用一種單克隆抗體藥物——奧馬珠單抗進行為期16周或以上的療程治療，可減少1歲及以上兒童和成人對多種食物的過敏反應。



據新華社報導，美國國家衛生研究院資助的這項隨機對照試驗，招募了177名年齡在1至17歲之間的兒童和青少年，以及3名年齡在18至55歲之間的成人參與，他們對花生和幾種常見食物（牛奶、雞蛋、腰果、小麥、榛子或核桃）中的至少兩種過敏。治療組每2至4周接受一次皮下注射奧馬珠單抗，連續進行16至20周，對照組接受相應的安慰劑注射。結果顯示，治療組在注射周期完成後，有近67%的參與者可以在攝入單劑量600毫克或更多花生蛋白的情況下，不出現中度或重度過敏反應，而對照組不出現相應過敏反應的比例衹有不到7%。



據介紹，奧馬珠單抗的作用原理是與血液中引起過敏反應的主要抗體免疫球蛋白E結合，阻止其觸發導致過敏症狀的關鍵免疫細胞，以降低這些細胞對過敏原刺激的敏感性。



2月16日，美國食品和藥物管理局批准奧馬珠單抗（商品名Xolair）用於減少對食物過敏的成人和1歲及以上兒童的過敏反應。但該藥物未獲批用於對過敏反應或過敏症的緊急治療，服用該藥物的人仍應避免食用他們平時過敏的食物。



據美國國家衛生研究院介紹，全美約有7.6%的兒童（約550萬人）對某些食物過敏。美國國家過敏和傳染病研究所所長珍妮·馬拉佐表示，該研究結果表明，可以通過藥物幫助降低對常見食物過敏反應的風險，防範因意外接觸過敏食物產生的緊急情況。

