陳茂波：香港經濟預計增長2.5%至3.5%

中評社香港2月28日電／香港特區政府財政司司長陳茂波28日公布2024/2025財政年度特區政府財政預算案時表示，香港2024年經濟增長率預計為2.5%至3.5%之間。



新華社報導，陳茂波認為，雖然外圍環境會繼續對香港的貨物出口構成壓力，但全球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或將有利出口表現。另一方面，隨著旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及特區政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。



他表示，考慮到上述各項因素，預測香港經濟在2024年會進一步擴張，全年實質增長介於2.5%至3.5%。2024年香港基本通脹率和整體通脹率將分別為1.7%和2.4%。



陳茂波表示，中期而言，香港經濟可持續穩健發展。預期美國和歐元區利率在未來幾年逐步回落，全球需求應可隨之逐步恢復。更重要的是，國家著力推動高質量發展，將為香港帶來廣闊的發展空間。



陳茂波說：“只要香港用好‘一國兩制’下的獨特優勢穩步前行，積極融入國家發展大局，對接國家發展戰略，繼續發揮國內與國際雙循環的重要節點功能，前景定十分亮麗。”



綜合各項因素，他預測香港經濟在2025年至2028年間平均每年實質增長3.2%，基本通脹率預計為年均2.5%。



香港2024/2025年度財政預算案公布的數據顯示，香港整體經濟2023年經濟恢復3.2%的正增長。