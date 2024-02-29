民眾黨主委張雪如：柯P中部人氣旺黨員4倍增

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、六連霸彰化縣議員張雪如。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月29日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨在中部的布局，彰化縣黨部主委、六連霸彰化縣議員張雪如接受中評社訪問表示，黨主席柯文哲2024大選在中部的得票率還算不錯，選後彰化縣黨員人數4倍增，顯示柯的影響力，因此中台灣也是民眾黨未來加強發展的地區，以彰化的做法，就是先壯大黨員基數，拓展基層實力，2026年希望能增加黨籍里長、縣議員，讓黨穩健成長。



柯文哲在2024大選總得票率為26.46%，得票率較高的縣市集中在中台灣，包括新竹縣35.55%、新竹市34.30%、苗栗縣30.01%、台中市30.05%、彰化縣28.96%、南投縣26.05%、雲林縣26.13%。民眾黨在中部的發展成為政壇關注焦點。



張雪如自2002當選彰化縣議員，曾是國民黨籍。她向中評社表示，中台灣人口眾多，若往北涵蓋到新竹，有550萬到600萬人口，中部的選民特性就是政黨屬性不鮮明，因此也被冠上“搖擺州”的稱號，面對藍綠惡鬥，中部選民對於柯文哲有所期待，所以反映在投票意向上，可以看出柯文哲在中台灣得票表現算不錯，大部分高於平均值。



張雪如指出，民眾黨在選後檢討，也認為中部是需要加強發展的區域，既然中台灣的選民青睞民眾黨，白營更需要把握契機，拓展在中台灣的影響力。以她在彰經常接收到支持者的反饋，大部分很認同民眾黨科學、務實、理性的政治理念，所以在大選結束隔天，彰化縣黨部仍然努力執行公共服務，繼續擴大爭取民眾認同。



張雪如說，選後民眾黨彰化縣的黨員人數大躍進，約4倍增，從2、3百人增加近千人，黨部依方面希望黨員人數持續增加，壯大黨員基數，一方面也會加快腳步培植黨公職人員，針對有志從政的黨員同志展開培訓，培養村里長、鄉鎮市民代表，2026的縣議員、縣長選舉也不會缺席，歡迎有志青年一同透過政治來改變台灣。



張雪如表示，這次大選民眾黨在彰化縣政黨票拿下17萬0903票，得票率23.45%，與2020年的9萬0939票、12.14%相比，成長近倍，民眾黨在彰化的發展絕對有潛力。她設定2026地方選舉目標，希望能拿下有8席縣議員，至於彰化縣長的可能人選，她表示，因距離選舉時間還久，屆時會由黨中央派員，或是從小草成林計劃脫穎而出都還未定。

