柯文哲選台中市長？張雪如：可能性低

台灣民眾黨彰化縣黨部主委、六連霸彰化縣議員張雪如。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月29日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲參選2024大選，中部得票率較佳，先前黨內有建議柯2026參選台中市長，帶動民眾黨選舉氣勢。民眾黨彰化縣黨部主委、六連霸彰化縣議員張雪如接受中評社訪問表示，可能性很低，柯文哲擔任過台北市長又選過大選，再回過頭選台中市，不適宜，且主席若有意角逐2028大選，有市長身分反而是包袱，這個構想不太容易成真。



柯文哲在2024大選總得票率為26.46%，得票率較高的縣市集中在中台灣，包括新竹縣35.55%、新竹市34.30%、苗栗縣30.01%、台中市30.05%、彰化縣28.96%、南投縣26.05%、雲林縣26.13%。民眾黨在中部的發展成為政壇關注焦點。



民眾黨台中市黨部主委江和樹日前建議柯文哲可考慮2026年帶頭選舉，親自參選台中市長，可望帶動民眾黨選舉表現。



江和樹指出，柯文哲任台北市長8年，但2024大選在台北市得票率卻只有兩成多，但是台中市卻得到三成，足見台中市民對柯文哲支持，可與藍綠潛在的市長人選一較高下，藉由柯文哲選台中市長的影響力，進而讓民眾黨在整個台灣壯大，對民眾黨好，他認為對柯文哲而言是重大的責任且不委屈。



對於相關建言，張雪如表示，可能性低，柯文哲也已表示，“當前重要的是找更多人才來選舉”，代表主席本身意願不高，況且柯文哲擔任過台北市長又選過大選，再回過頭選台中市，確實不太適宜。



張雪如指出，柯文哲若參選2026台中市長，雖然確實可以保有政治舞台，維持能見度，但另一方面也是包袱，民眾黨未來若要朝執政目標前進，柯文哲要出面參選2028大選，若屆時市長任期未滿，又要角逐大選，恐怕產生負面影響，因此，她個人研判，柯文哲2026參選地方縣市長的機會偏低。

