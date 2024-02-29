黃健豪：藍應設法掌握召委　藍白合作方式多

藍委黃健豪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月29日電（記者 方敬為）“立法院”各委員會29日將舉行召委選舉，國民黨內對於是否禮讓民眾黨，意見分歧。國民黨新科“立委”黃健豪接受中評社訪問表示，他個人立場是支持同黨委員，因為召委攸關議程安排與議事攻防，國民黨目前在“立法院”是“脆弱多數”，應設法掌握，與民眾黨的合作方式有很多，未必要鎖定在召委選舉上。



藍黨團日前在花蓮舉辦共識營，閉門討論優先法案、召委選舉合作等事宜，眾藍委表決通過禮讓民眾黨1席召委，且據了解，票數領先不少，不過司法法制委員會不在考慮禮讓的範圍。但相關消息一出，黨內看法兩極，部分委員甚至接到支持者抗議電話。



在交通委員會的新科“立委”黃健豪向中評社表示，召委選舉他已表態唯一支持同黨的資深“立委”陳雪生，國民黨要在“立法院”發揮影響力，掌握召委非常重要，他認為，除非民眾黨有在合作方面做出承諾，否則藍營應該要設法爭取召委職務。



黃健豪指出，各委員會的召委照慣例而言，是由資深委員擔任，坦白講，目前民眾黨團裡面只有黃國昌曾擔任過召委，有相關經驗，而撇開黨派不談，在這種議事運作邏輯上面，本來應該是由資深的委員先出任召委工作比較合適，不管是議程安排、決定權、議事攻防等，所以他的立場而言，還是會以支持同黨的委員為主。



黃健豪說，國民黨這次雖然是“立法院”最大黨，但其實是“脆弱多數”，國民黨只有52席，加上2席親藍的無黨籍委員才54席，民進黨則是51席，所以其實未來尤其在表決的議題上面，藍營不能掉以輕心，畢竟不是占有絕對的多數。



對於國民黨與民眾黨的合作，黃健豪認為，藍白合作有很多方式，未必要鎖定在召委選舉上，可以在個別議題上互相配合，例如說不在籍投票，民眾黨也支持，藍營也提了法案，未來可能就會促成藍白合，其他具爭議性質的法案或議題，不確定民眾黨的立場，不過可以確定，至少在對民生有利的部分，相信民眾黨是願意跟國民黨合作，政治議題可能白營會有不同的想法，所以這時候泛藍的54席全部到場就非常重要，未來委員出席率會是議事攻防的關鍵點。