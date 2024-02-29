中評關注：民進黨猛攻盧秀燕卻自己翻車

“藍軍一姐”台中市長盧秀燕近期頻遭民進黨政府關切。（中評社 資料照） 中評社台中2月29日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕近期在食品安全以及抵費地標售等議題，接連受到民進黨政府“關切”，政壇解讀，主因與盧秀燕可能代表國民黨角逐2028大選有關，因此成為綠營箭靶。但事後證明，中市府依法行政，反而是官方預設立場，甚至以錯誤資訊不實抨擊台中市，引起民眾反感，也讓盧秀燕聲勢不減反增。



台中市政府近日頻躍上媒體版面，先是在春節前對外發布，檢出台灣公營企業台糖公司的豬肉品含有瘦肉精“西布特羅”，引發全台嘩然，民進黨政府第一時間駁斥，甚至質疑台中市的檢驗程序、食安人員的專業性、實驗室有汙染之嫌等。但事後經過官方、地方複驗，確認肉品真的含有禁止添加的西布特羅，讓民進黨官方啞口無言。



另一起事件則是，“內政部”針對台中市府3月初將標售第13、14期重劃區抵費地，發函要求中市府暫緩標售土地，理由是避免造成不動產行情飛漲，加重市民住宅價格負擔。曾經與盧秀燕競選台中市長落選的民進黨“立委”蔡其昌更在27日特別在“立院”質詢加以抨擊，稱盧秀燕是“賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒”，配合官方猛攻盧秀燕。



未料，“內政部”公布的數據錯誤，一開始指稱，台中市政府從2019年至2023年底，公開標售區重劃區抵費地金額達新台幣1691億元，面積超過37萬6千坪，後來經過市府說明駁斥後，“內政部”又澄清，誤植數據，標售抵費地面積僅5.3萬坪，總金額新台幣504億元，誤差甚多。民進黨“內政部長”林右昌也以錯用資訊向盧秀燕道歉。



相關事件看在台中地方政壇眼裡，藍營抱持著看戲的心態，民進黨圍攻盧秀燕不成反而自己翻車；綠營則冷汗直流，就怕相關操作反而對衝擊地方綠營的支持度。由於官方針對性過於明顯，造成台中人反感，尤其是綠委在“立法院”“監督台中市長”的舉措，引起不少網友嘲諷。



觀察民進黨舉措，顯然是將盧秀燕視為頭號假想敵，盧被視為“藍營一姐”，2024大選又輔選有成，“立法院”有8席藍委來自台中，未來發展性十足，加上選後延攬台灣民眾黨前“立委”蔡壁如加入市府團隊，營造藍白合作空間，絕對是綠營忌憚的重點人物，因此把握機會出手打擊，但操之過急，不夠穩妥精確，反而自傷。